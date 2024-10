Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte Täter entwenden Kraftfahrzeuge - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

In der Nacht von Montag (30.09.2024) auf Dienstag (01.10.2024) ist es in Norderstedt zu gleich zwei Kraftfahrzeugdiebstählen gekommen. Die Kriminalpolizei hofft auch Zeugenhinweise.

Eine Tat ereignete sich zwischen 20.00 Uhr und 04.30 Uhr in der Straße 'Am Böhmerwald'. Ein schwarzer Jeep Grand Cherokee mit Segeberger Kennzeichen, der auf dem Parkplatz vor dem Haus abgestellt war, wurde durch unbekannte Täter in diesem Tatzeitraum entwendet. Der Zeitwert des entwendeten Fahrzeuges wurde mit 25.000,- Euro beziffert. Der Pkw verfügt über eine Key-Less-Go-Funktion.

Bei der zweiten Tat wurde zwischen 23.15 Uhr und 05.00 Uhr ein grauer Audi Q 7 mit Segeberger Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Straße 'Alsterstieg' auf einem Grundstück. Der Wert des entwendeten Kraftfahrzeuges wurde hier mit 60.000,- Euro beziffert. Auch in diesem Fall verfügt das Fahrzeug über Key-Less-Go-Funktion.

In beiden Fällen werden die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei Pinneberg durch das Sachgebiet für komplexe Ermittlungen geführt. Personen, die verdächtige Feststellungen in der Nähe eines der beiden Tatorte gemacht haben, können dies unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitteilen.

Tipps der Polizei:

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminium- bzw. Schlüsselhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern oder Rucksäcken in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Themen gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de oder direkt unter nachstehendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-1

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell