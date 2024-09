POL-ME: Unbekannte zünden Müllcontainer an - Hilden - 2409076

Polizei Mettmann

Unbekannte zünden Müllcontainer an - Hilden - 2409076

Mettmann (ots)

Am Samstagabend, 21. September 2024, haben bislang unbekannte Tatverdächtige einen Müllcontainer in Hilden angezündet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um Hinweise.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20.10 Uhr alarmierten Zeugen die Feuerwehr, weil an der Wilhelmine-Fliedner-Straße auf Höhe der Hausnummer 8 eine Papiermülltonne brannte. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, steht aktuell noch nicht fest. Mehrere Zeuginnen gaben gegenüber der Polizei an, dass sie kurz vor dem Brand einen lauten Knall gehört hätten. Anschließend seien mehrere Jugendliche in Richtung Pestalozzistraße weggerannt.

Die möglichen Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 15 bis 17 Jahre alt - alle trugen eine Kappe - eine Person trug einen grünen Pullover - eventuell mitteleuropäisches Erscheinungsbild - tiefe Stimmen

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den jugendlichen Tatverdächtigen machen? Zeuginnen und Zeugen erreichen die Wache in Hilden unter der Nummer 02103 898-6410.

