Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte zünden Krankenfahrstühle an - Wülfrath - 2409074

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige zündeten am späten Freitagabend, 20. September 2024, zwei Krankenfahrstühle in Wülfrath an. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 23 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Feuerwehr, da er an der Nordstraße auf Höhe der Hausnummer 9 einen Brand feststellte. In einer Zufahrt unter dem dortigen Wohngebäude brannten zwei Elektrokrankenfahrstühle, eine angrenzende Hauswand wies außerdem Verrußungen auf. Der Zeuge versuchte den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher zu löschen. Beide Elektrokrankenfahrstühle der Marken Sterling und Rolektro brannten vollständig aus. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei geht davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen unter der Nummer 02058 9200-6180.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell