POL-PDNR: Autofahrer gesucht - nachdem er Jugendliche angefahren hat

Neuwied-Irlich (ots)

Eine 15jährige Jugendliche stand mit ihrem E-Scooter am Dienstagmittag gegen 13.15 Uhr auf dem Gehweg vor dem Penny-Markt in Neuwied-Irlich in der Straße "Auf dem Ebenfeld". Ein silberner Kleinwagen mit NR-Kennzeichen fuhr vom Parkplatz aus die Jugendliche an. Diese kam zu Fall und verletzte sich an beiden Beinen. Der etwa 60 Jahre alte Mann stieg aus, fragte nach, ob "alles in Ordnung sei". Weil die Jugendliche zunächst keine Schmerzen hatte, bejahte sie dies und der Mann fuhr unverrichteter Dinge davon. In seinem Fahrzeug saßen möglicherweise noch zwei Kinder. Augenzeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte bei der Polizei Neuwied (T.: 02631/878-110 oder pineuwied@polizei.neuwied.rlp). Gesucht wird auch eine Zeugin, die vom Parkplatz aus den Autofahrer auf den Unfall hingewiesen hat.

