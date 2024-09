POL-PDNR: Zusammenstoß an der Kreuzung Wegestock

Linz/Rhein (ots) - Am 10.09.2024 gegen 08:00 Uhr ereignete sich in der Schulstraße in Linz/Rhein ein Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin touchierte beim Einparken einen grauen PKW, vermutlich der Marke Audi, welcher am Fahrbahnrand geparkt war. Als die Unfallverursacherin den Schaden an ihren PKW feststellte, hatte sich der Unfallgegner bereits von der Örtlichkeit entfernt. Der Unfallgegner wird gebeten sich bei der ...

