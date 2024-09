POL-PDNR: Jugendschutzkontrollen durch Testkäufe

Linz am Rhein (ots) - In der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag wurde auf dem Parkplatz an der Robert-Koch-Schule (Schulhof) ein Pkw Toyota mit Münchener Zulassung von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Anhand des Spurenbildes könnte es sich um die Fußraste eines Motorrades gehandelt haben. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: ...

