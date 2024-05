POL Schwaben Nord: Auto beschädigt

Augsburg (ots) - Göggingen - Am vergangenen Dienstag (30.04.2024), gegen 15.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel in einem Supermarkt in der Bergiusstraße. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Diebstahl und nimmt Hinweise hierzu unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Pressestelle Telefon: 0821 323-1013 E-Mail: ...

mehr