POL-PDNR: Sachbeschädigung an Feuerwehrgerätehaus

Linz am Rhein (ots) - Am Montag, den 09.09.2024 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein die Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes kontrolliert. Hierzu wurden durch eine 17-jährige Polizeischülerin sog. "Testkäufe" in verschiedenen Supermärkten, Tankstellen und Kiosken in den Verbandsgemeinden Unkel, Linz und Bad Hönningen durchgeführt. Die Minderjährige versuchte hierbei ...

mehr