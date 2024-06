POL-BI: Duo verletzt Bielefelder im Park

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter stieg in der Nacht auf Mittwoch, 12.06.2024, in ein Restaurant am Niederwall ein und nahm Lebensmittel an sich. Laut Videoaufzeichnungen betrat der Täter um 00:44 Uhr das Steakhouse an der Kreuzung zur Ravensberger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte er eine Klappleiter, die sich im Außenbereich befand. Dann kletterte er an der ...

