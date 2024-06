Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei große Filetstücke gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter stieg in der Nacht auf Mittwoch, 12.06.2024, in ein Restaurant am Niederwall ein und nahm Lebensmittel an sich.

Laut Videoaufzeichnungen betrat der Täter um 00:44 Uhr das Steakhouse an der Kreuzung zur Ravensberger Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte er eine Klappleiter, die sich im Außenbereich befand. Dann kletterte er an der Hausfassade an der Rückseite des Gebäudes zu einem Fenster im ersten Obergeschoss. Dort schlug er eine Scheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude.

Aus dem Kühlraum entwendete er drei große eingeschweißte Filetstücke.

Zuvor hatte er versucht, über den Bierkeller des Restaurants einzubrechen. Mit seinem Mountainbike fuhr er zeitgleich mit einem Pkw in die Tiefgarage des Gebäudes. Die Tür zum Restaurant hielt seinen Hebelversuchen jedoch stand.

Der Einbrecher war etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug dunkle Kleidung und hatte eine Cappy auf. Er fuhr mit einem Mountainbike und hatte einen Rucksack auf dem Rücke.

Der Autofahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 zu wenden.

