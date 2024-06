Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall im Gegenverkehr

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Am Mittwoch, 12.06.2024, erlitten zwei Radfahrer bei einem Unfall im Begegnungsverkehr leichte Verletzungen.

Eine 13-jährige Radfahrerin aus Steinhagen bog gegen 17:45 Uhr von der Apfelstraße nach links in die Zuwegung zur Gesamtschule ab und schnitt dabei die Kurve. Nach wenigen Metern in dem Weg kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 67-jährigen Bielefelder, der mit seinem Rennrad auf der Zuwegung der Gesamtschule in Richtung Apfelstraße am rechten Wegrand fuhr. Beide stürzten und verletzten sich leicht.

