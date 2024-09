Polizei Mettmann

POL-ME: Die Polizei lädt zum Gespräch am "Streifenwagen" ein - Ratingen - 2408075

Wie schütze ich mich am besten vor Betrugsdelikten aller Art? Was tun bei betrügerischen Anrufen oder WhatsApp-Nachrichten? Wie kann ich mich optimal vor Einbrechern schützen?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen haben die erfahrenen Polizeibeamtinnen und -beamten des Bezirksdienstes im Gepäck, wenn sie am Donnerstag (26. September 2024) mit ihrem "Streifenwagen" Halt auf dem Marktplatz in Ratingen machen. In der Zeit von 11 bis 13 Uhr beraten sie dort Seniorinnen und Senioren, aber auch alle anderen interessierten Bürgerinnen und Bürger, und klären unter anderem über aktuelle Betrugsmaschen auf.

Die Ansprechpartner stehen für jegliche Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Weitere Termine werden jeweils aktuell bekannt gegeben.

Zum Streifenwagen:

Er tourt schon seit einiger Zeit durchs Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "Streifenwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Beamtinnen und Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.

