Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit unter Kollegen

Apolda (ots)

Am Mittwochabend bestreifte eine Polizeistreife die Bahnhofstraße in Apolda und bemerkten hier eine Streitigkeit zwischen 2 männlichen Personen, die in der weiteren Folge in Handgreiflichkeiten ausartete. Zwei slowakische junge Männer gerieten in Streit, weil der eine (30) schlecht über die Freundin des anderen (31) sprach. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung beider Personen eskalierte der Streit und der 31-Jährige schlug den 30-Jährigen ins Gesicht, worauf dieser eine Platzwunde davon trug. Die Körperverletzung konnte im Anschluss durch die Polizeibeamten unterbunden werden, eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde erstattet. Da bei der Klärung des Sachverhaltes durch die Polizei bei dem 31-jährigen Täter auch ein mitgeführtes Einhandmesser festgestellt wurde, erfolgte eine weitere Anzeige. Das Messer wurde sichergestellt.

