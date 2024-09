Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontal zusammengestoßen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Frauenprießnitz: Ein Überholvorgang endete am Dienstagmorgen in einem schweren Verkehrsunfall. Ein 63-Jähriger setzte mit seinem Transporter auf der Straße zwischen Rodameuchel und Frauenprießnitz zum Überholen an und übersah dabei völlig den Gegenverkehr. Mit dem entgegenkommenden Lkw stieß er in der weiteren Folge frontal zusammen. Durch die Kollision erlitt der Mann im Transporter schwere und der 44-jährige Lasterfahrer leichte Verletzungen. Beide wurden durch den Rettungsdienst in naheliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 40.000 Euro.

