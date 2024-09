LPI-J: E-Bike vor Supermarkt entwendet

Jena (ots) - Am Dienstag gegen 22:25 Uhr gab es einen lauten Knall in der Straße Vor dem Neutor in Jena. Ein 29-Jähriger schaute anschließend zu seinem Mercedes und stellte eine zerstörte Seitenscheibe fest. In dem Moment rannten drei männliche Personen mit einer Sporttasche davon. Bei der Tasche handelte es sich um das Beutegut der Diebe, die der 29-Jährige in seinem Fahrzeug zurückließ. Die hinzugerufene Polizei ...

mehr