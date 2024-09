Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Über den Friedhof zum neuen Bike

Jena (ots)

Über das Gelände eines Friedhofes gelangte ein Dieb am Dienstagmorgen in eine Scheune in der Geraer Straße. Aus dieser wurde ein schwarzes Rennrad eines älteren Modells entwendet. Ein Zeuge beobachtete den Mann bei seiner Tathandlung und beschrieb ihn mit einer normalen Statur, in einem Alter von circa 30 bis 35 Jahren und einem mitteleuropäischen Phänotyp. Er trug schwarze Kleidung, unter anderem einen Kapuzenpullover und eine Sonnenbrille. Zudem führte er einen dunklen Rucksack bei sich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Tat (Tatzeit gegen 09:00 Uhr) geben können, sich zu melden (Tel. 03641 81-0, E-Mail: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 24377414/2024).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell