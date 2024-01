POL-DO: Zahlreiche Fahrräder sichergestellt: Polizei sucht Eigentümer mit Fotos

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0662 Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 17.1, in Lünen zwei Autos in Brand gesetzt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 3 Uhr morgens meldeten Anrufer den Brand in der Straße An der Kohlenbahn. In Höhe Hausnummer 6 brannten zwei nebeneinanderstehende Autos im vorderen Bereich. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Beide Autos wurden komplett zerstört. Die Beamten ...

mehr