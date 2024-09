LPI-J: Zigarettenautomat leergeräumt

Denstedt (ots) - In Denstedt hat gestern Mittag ein LKW-Fahrer die Größe seines LKW unterschätzt und ist mit dem Kofferaufbau seines Fahrzeuges an der Dachrinne eines Wohnhauses hängengeblieben. Sowohl der LKW als auch die Dachrinne wurden dabei leicht beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

