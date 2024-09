LPI-J: Schlägerei

Weimar (ots) - Aus einem Einkaufsmarkt in Weimar Schöndorf wurde am gestrigen Dienstagvormittag die Polizei über einen flüchtigen Ladendieb informiert. Mit einer Hose geht der Mann in die Umkleidekabine, entfernt sämtliche Etiketten und zieht diese an. Im Anschluss verlässt er den Laden ohne zu zahlen und unter Beleidigung der Angestellten, als diese ihn auf sein Tun ansprachen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Dieb, konnte dieser gestellt werden. ...

mehr