POL-OB: Falsch gefahren - dumm gelaufen!

Jäh endete am gestrigen Dienstagnachmittag (10.09.) die Fahrt für einen 48-jährigen E-Scooter-Fahrer in Oberhausen-Osterfeld. Weil er auf der Osterfelder Straße mit seinem Elektrokleinstfahrzeug auf dem dortigen Gehweg anstatt, wie eigentlich vorgeschrieben, auf dem Radweg bzw. der Fahrbahn unterwegs war, zog er die Aufmerksamkeit von Polizisten des Verkehrsdienstes der Polizei Oberhausen auf sich. Eine darauffolgende Verkehrskontrolle brachte dann weitere Verstöße zum Vorschein. Denn auch wies das Fahrzeug keinerlei Versicherungsschutz auf und war unlängst außer Betrieb gesetzt worden. Doch als wäre es damit nicht ohnehin schon genug, stand der Mann offensichtlich auch noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, welche er vermutlich erst kurz zuvor konsumiert hatte. In einem Krankenhaus wurde dem Fahrer anschließend eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Das Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln gefährdet nicht nur das eigene, sondern auch das #LEBEN aller anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

