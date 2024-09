Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schutzengel macht Überstunden in Oberhausen

Glück im Unglück hatte am Montagnachmittag (09.09.) ein 49-jähriger Radfahrer auf der Duisburger Straße in Oberhausen. Was war passiert? Zuvor war der Mann mit seinem Zweirad auf dem Fahrradweg der Duisburger Straße in Richtung Essener Straße unterwegs. Das grüne Licht der Ampel signalisierte dem Radfahrer, dass ein vermeintlich gefahrloses Überqueren der Würpembergstraße möglich sei. Dann kam es zum Zusammenprall. Denn ein 54-jähriger Lasterfahrer bog in diesem Moment von der Duisburger Straße rechts in die Nebenstraße ab und übersah den Radfahrer. Der Zweiradfahrer, der nach ersten Erkenntnissen ohne Helm fuhr, stürzte und blieb kurzzeitig unter dem Gespann zwischen den großen Reifen des Aufliegers liegen. Im Verhältnis zum Schadensbild (siehe Foto), bei dem das Fahrrad fast vollständig zerstört wurde, erlitt der 49-Jährige relativ glimpfliche Verletzungen, die aber in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Ob er sich den 09.09. als zweiten Geburtstag in den Kalender vormerken wird, ist nicht überliefert...

