BPOLI-KA: Mann legt am Bahnhof Steine aufs Gleis - Bundespolizei warnt

Mannheim (ots) - In der Nacht auf Montag (13. Mai) soll es am Mannheimer Hauptbahnhof im Zug zu Handgreiflichkeiten zwischen einer männlichen und einer weiblichen Person gekommen sein. Die Bundespolizei sucht neben den Beteiligten auch weitere Zeugen des Vorfalls. Gegen 00 Uhr wurde die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof telefonisch über eine randalierende Person am Bahnsteig 1 informiert. Bei Eintreffen der ...

