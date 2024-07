POL-PDLU: Frankenthal - Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots) - Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 36-jährige Radfahrerin den Zwischenweg des Schützenparks aus Richtung der Schützenstraße kommend. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte in einen Busch. Hierbei zog sich die 36-Jährige Verletzungen im Gesicht und an den Armen zu. Eine medizinische Behandlung erfolgte durch den hinzugerufenen Rettungsdienst. Es ...

mehr