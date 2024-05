Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Räuberischer Diebstahl: Detektive landen in körperliche Ausei-nandersetzung mit Tatverdächtigen

Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 12. Mai 2024 informierte ein Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle (Saale)gegen 15:00 Uhr über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Ladendetektiven eines ortsansässigen Supermarktes und einem mutmaßlichen Dieb. Sofort begab sich eine eingesetzte Streife zum Ereignisort. Dort hatte ein Mann den Kassenbereich mit diversen Waren verlassen, ohne diese zu bezahlen. Als er daraufhin von den eingesetzten Detektiven angehalten wurde, schubste der Pole diese von sich und wollte flüchten. Dies gelang ihm jedoch nicht. Es kam zu einem Gerangel zwischen den Beteiligten, bei dem der Pullover eines Ladendetektives zerrissen wurde. Der vermeintliche Langfinger trat zudem mit den beschuhten Füßen in Richtung der beiden 37- und 48-jährigen Männer, traf sie jedoch glücklicherweise nicht. Die eintref-fenden Beamten stellten die Identität des 21-Jährigen fest, der zuvor bereits in Leipzig polizeilich in Erscheinung getreten war. Er wurde zur Dienststelle mitgenommen, durchsucht und belehrt. Den Mann ohne festen Wohnsitz erwarten wegen einer Schadenssumme von 15,94 Euro nun Strafverfahren wegen Diebstahls, versuchter Körperverletzung, Sachbeschädigung und räuberischem Diebstahl.

