POL-LWL: Säugling sperrt sich in Auto ein

Hagenow (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Hagenow wurde ein 24-jähriger Motorradfahrer schwerverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 24-Jährige gegen 21:20 Uhr die Feldstraße, als er nach einem Überholmanöver in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei ...

mehr