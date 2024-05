Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann schießt mit Zwille auf Passanten - 3 Personen leichtverletzt

Boizenburg (ots)

Mit einer Zwille soll am Donnerstagabend ein 46-jähriger Mann in Boizenburg auf Passanten geschossen haben. Ein 10- und 14-jähriger Junge sowie eine 87-jährige Frau wurden getroffen und erlitten leichte Verletzungen. Nach bisherigen Informationen habe der Tatverdächtige aus seiner Wohnung in der Ludwig-Reinhard-Str. heraus auf 4 Kinder / Jugendliche (im Alter zwischen 10-14 Jahre) sowie auf eine 87-Jährige mehrfach mit kleinen Stein- und Metallkugeln geschossen. Dabei wurden die Geschädigten am Bein und Gesäß getroffen. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den polizeibekannten Mann in seiner Wohnung antreffen, der die Vorwürfe abstritt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten neben zwei Zwillen auch diverse Metallkugeln sichergestellt werden. Nach eigenen Angaben hat der 46-Jährige zuvor etwa 3 Bier getrunken, verweigerte jedoch eine Atemalkoholkontrolle. Gegen den deutschen Tatverdächtigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell