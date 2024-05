Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Hagenow (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Hagenow wurde ein 24-jähriger Motorradfahrer schwerverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 24-Jährige gegen 21:20 Uhr die Feldstraße, als er nach einem Überholmanöver in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und musste mit mehreren Frakturen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei hat eine Blutprobenentnahme beim Fahrzeugführer veranlasst und seinen Führerschein sichergestellt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell