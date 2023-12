Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall beim Fahrstreifenwechsel - rund 10.000 Euro Sachschaden (12.12.2023)

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 17. 45 Uhr, hat sich auf der Hauptstraße, Höhe der Dreifaltigkeitsbergstraße ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 10.000 Euro ereignet. Ein 20-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Tuttlingen unterwegs und wollte der abknickenden Vorfahrtsstraße in die Dreifaltigkeitsbergstraße folgen. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich auf der Geradeausfahrspur und bog im Kreuzungsbereich nach links ab. Hierbei kollidierte der Audi mit dem Kia einer 31-jährigen Fahrerin, die sich auf der Abbiegespur befand und ebenfalls der Vorfahrtsstraße folgte.

