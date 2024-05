Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Auffahrunfall auf der A 24 bei Parchim endete glimpflich

Parchim / Stolpe (ots)

Bei einem Unfall am frühen Freitagnachmittag mit 3 beteiligten PKW auf der A 24 zwischen den Anschlussstellen Suckow und Parchim, wurde eine Person leichtverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die Fahrzeuge in Fahrtrichtung Hamburg hintereinander, als das vorderer Fahrzeug aufgrund einer eingerichteten Baustelle die Geschwindigkeit verringerte. Der zweite PKW konnte rechtzeitig bremsen, allerdings fuhr das dritte Auto auf. Durch das Auffahren wurde das zweite Fahrzeug gegen den vorderen Wagen gestoßen. Dabei wurde eine Fahrzeugführerin leichtverletzt. Durch ein Abschleppunternehmen musste ein nicht mehr fahrbereiter PKW abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Im Rahmen der Bergungs- und Räumungsmaßnahmen musste die A 24 in Fahrtrichtung Hamburg für etwa eine Stunde vollgesperrt werden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell