POL-PDLU: Heckscheibenwischer abgerissen

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Scheinbar völlig ohne Grund beschädigte ein 51-jähriger Mann aus Dannstadt-Schauernheim am Mittwochabend einen in der Riedstraße geparkten Pkw, in dem er an diesem den Heckscheibenwischer abriss. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann kurze Zeit später im Viehbachweg angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei zeigte sich der sichtlich alkoholisierte Mann sehr aggressiv und unkooperativ. Nachdem er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung gestürzt war und er sich dadurch leichte Verletzungen am Kopf zugezogen hatte, wurde er zunächst vor Ort durch einen Rettungsdienst versorgt. Da im weiteren Verlauf Hinweise auf eine psychische Erkrankung vorlagen, wurde er in eine Fachklinik nach Frankenthal verbracht. Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Am geparkten Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden.

