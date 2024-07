Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollstelle

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am vergangenen Mittwoch (24.07.2024), in der Zeit zwischen 11:00 und 13:00 Uhr in Straße Im Keltenfeld mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnten ein Handyverstoß, drei Gurtverstöße sowie ein abgelaufener TÜV (über ein halbes Jahr) festgestellt und geahndet werden.

