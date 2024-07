Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Poller gestreift

Schifferstadt (ots)

Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme am Dienstmorgen in der Hauptstraße konnte bei dem 69-jährigen Unfallverursacher aus Speyer Alkoholgeruch festgestellt werden. Zuvor hatte der Mann beim Rangieren einen Poller gestreift und dadurch einen Schaden an seinem Fahrzeug verursacht. Ein vor Ort durchgeführter Atem-Alkohol-Test ergab einen Wert von 0,49 Promille. Im Anschluss wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Schaden in Höhe von circa 300 Euro. An dem Poller entstand offensichtlich kein Schaden. Gegen den 69-jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

