Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Rollerfahrer

Frankenthal (ots)

Am 23.07.2024, gegen 19.45 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Mann aus Frankenthal den Europaring mit seinem Roller in Richtung Foltzring. In einer Kurve verlor er das Gleichgewicht, stürzte und rutschte in den Gegenverkehr. Glücklicherweise erkannte die entgegenkommende Pkw-Fahrerin die Situation und bremste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab, sodass es lediglich zu einer Kollision mit dem stehenden Pkw kam. Der Rollerfahrer wurde leichtverletzt und zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

