Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus geparktem Fahrzeug in Tungeln +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte haben am Sonntag, 21. Juli 2024, ein geparktes Fahrzeug in Tungeln aufgebrochen. Der mögliche Tatzeitraum kann auf zehn Minuten eingrenzt werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 25-jährige Frau aus der Gemeinde Wardenburg parkte ihren weißen Pkw um 15:06 Uhr auf der Hofeinfahrt in der Oldenburger Straße. Als sie um 15:16 Uhr nochmal nach draußen ging, wurde sie auf eine beschädigte Seitenscheibe und das Fehlen einer Handtasche aus dem Fahrgastraum aufmerksam. Da sich in der Tasche keine Wertsachen befanden, ist lediglich Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro entstanden.

Da der Tatzeitraum so konkret bestimmt werden kann, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen zwischen den Straßen "Am Esch" und "Am Loh" gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

