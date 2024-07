Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Blitzeinschlag in einer Parkanlage (Graft) +++ 8 Personen verletzt +++ Großeinsatz für Rettungskräfte

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 21. Juli 2024, 15:40 Uhr, ist ein Blitz in der Delmenhorster Parkanlage "An den Graften" eingeschlagen. Acht Personen wurden verletzt, zwei davon lebensgefährlich.

Eine achtköpfige Delmenhorster Familie hielt sich an einem öffentlichen Grillplatz in der Parkanlage auf und suchte südlich der Grafttherme Schutz vor einem einsetzenden Unwetter. Als sie Zuflucht unter einem Baum gefunden hatten, schlug in unmittelbarer Nähe ein Blitz ein. Alle acht Personen erlitten Verletzungen. Ein fünfjähriger Junge und ein 14-jähriges Mädchen mussten reanimiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser geflogen werden. Die übrigen Familienmitglieder, die 38-jährige Mutter, ihr 40-jähriger Mann, eine zwei- und eine neunjährige Tochter, ein zwölfjähriger Sohn und ein 31-jähriger Verwandter wurden in Krankenhäuser gefahren.

Nach dem Eingang des Notrufs wurde der sogenannte Massenanfall von Verletzten ausgerufen, also ein Notfall mit einer großen Anzahl an verletzten Personen. Insgesamt wurden zwei Rettungshubschrauber, sechs Notarzteinsatzfahrzeuge, fünf Rettungswagen und eine Großzahl an Feuerwehrkräften zum Einsatzort entsandt.

Die psychische Betreuung der leicht verletzten Familienmitglieder wurde von Angehörigen eines Kriseninterventionsteams übernommen. Noch am Abend gab es ein ähnliches Angebot auch für die eingesetzten Kräfte der Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell