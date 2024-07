Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Widerstand geleistet - Zwei Polizeibeamte leicht verletzt

Schifferstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 15:45 Uhr, meldeten Passanten einen in der Waldseer Straße randalierenden, herumschreienden und herumpöbelnden Mann. Vor Ort konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt einen offensichtlich stark alkoholisierten 32-jährigen aus Speyer antreffen, der nicht mehr selbstständig gehen konnte und immer wieder drohte umzufallen. Während der Wartezeit auf einen Krankenwagen, aufgrund des stark alkoholisierten Zustands war ein medizinischer Notfall nicht auszuschließen, änderte sich das zunächst kooperative Verhalten des 32-jährigen derart, dass er in der Folge zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen werden musste. Nachdem er dann noch versuchte, sich der Maßnahme durch Flucht zu entziehen, wurde er zu Boden gebracht. Erst durch weitere Unterstützungskräfte und durch den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock konnte der Mann schließlich gefesselt werden. Bei der Maßnahme wurden eine 28-jährige Polizeibeamtin sowie ein 35-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt, waren aber weiterhin dienstfähig. Nach dem Verbringen des 32-jährigen auf die Dienststelle erlitt dieser einen Krampfanfall, so dass er zwecks medizinischer Versorgung zunächst in ein Speyerer Krankenhaus verbracht wurde. Dort verdichteten sich dann die Hinweise auf das Vorliegen einer psychischen Erkrankung, so dass er im Anschluss in eine Fachklinik verlegt wurde. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

