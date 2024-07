Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkene Frau meldet Unfall

Schifferstadt (ots)

Nachdem sie selbst telefonisch einen Verkehrsunfall bei der Polizei gemeldet hatte, erschien die 62-jährige vermeintliche Unfallverursacherin am Mittwochmittag gegen 12:00 Uhr persönlich auf der Polizeiinspektion in Schifferstadt. Hierbei gab sie dann an, dass sie in beim Einparken in der Lillengasse an einen dort geparkten Pkw gefahren sei. Nachdem sie in der Nachbarschaft erfolglos nach dem Eigentümer des geparkten Fahrzeuges gefragt habe, habe sie sich bei der Polizei gemeldet. Während des Gesprächs mit der 62-jährigen konnte bei der Dame Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,3 Promille. Da sie zuvor mit ihrem Pkw zur Dienststelle gefahren war und sie zudem offensichtlich unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hatte, wird gegen die Frau nun wegen einer Trunkenheitsfahrt und wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Eigentümerin des geparkten Fahrzeuges konnte ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

