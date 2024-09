Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frisch angebracht und schon beschmiert

Weimar (ots)

Weimar: Seit Montag werden im Stadtgebiet die Plakate zu den gerade gestarteten Achava-Festspielen angebracht. Bereits in der Nacht zu Dienstag nutzten dies unbekannte Täter, um diese zu beschmieren. An insgesamt vier Plakaten, welche an Litfaßsäulen angebracht wurden, wurde ein volksverhetzender Schriftzug "Juden sind Täter" angebracht. Bereits im vergangenen Jahr wurden derartige Schriftzüge an Plakaten festgestellt. Die Ermittlungen wurden seitens der Kripo Weimar aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 03643 - 8820 oder per E-Mail an kps.weimar@polizei.thuerigen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 236769/2024, zu melden.

