Bundespolizeidirektion München: Bundespolizist erkennt Dieb wieder - neun Diebstähle aufgeklärt

Nürnberg (ots)

Nürnberg - In der Nacht von Freitag auf Samstag (3. Februar) hat ein 23-Jähriger in der Diskothek Resi im Hauptbahnhof Nürnberg einer Frau die Handtasche entwendet. Ein aufmerksamer Polizeibeamter hat den Täter noch in der Nacht am Bahnhof wiedererkannt. Die Bundespolizei konnte dem Algerier acht weitere Diebstähle zuordnen.

Eine Reinigungskraft entdeckte am frühen Morgen gegen 2:50 Uhr am Bahnsteig 2 im Hauptbahnhof Nürnberg eine Handtasche, neben der mehrere Gegenstände verteilt lagen. Zuvor war die Handtasche einer honduranischen Spanierin entwendet worden. Durch Videoauswertung konnte ermittelt werden, dass ein Mann die Handtasche offenbar nach wertvollen Gegenständen durchsucht hatte. Ein aufmerksamer Bundespolizist konnte den Mann später im Hauptbahnhof feststellen und festnehmen. Es besteht der Verdacht, dass der Langfinger acht weitere Diebstähle von Handtaschen, die zum Teil ebenfalls in der Diskothek Resi begangen wurden, begangen hat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth entschied der Ermittlungsrichter, den Mann in Untersuchungshaft in der JVA Nürnberg zu nehmen.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg leitete gegen den Dieb ein Verfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

