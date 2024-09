Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: PKW-Diebstahl misslungen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Schkölen: Am vergangenen Wochenende suchten bislang unbekannte Personen eine Garage in der Naumburger Straße auf und versuchten einen darin abgestellten Mercedes Transporter zu entwenden. Der Besitzer stellte bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug fest, dass die Täter eine Seitenscheibe demontieren und so in den Innenraum des Transporters gelangten. Vermutlich sollte das gesamte Fahrzeug gestohlen werden, was jedoch misslang.

