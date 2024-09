Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durch Unachtsamkeit drei Pkw beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Ein am Steinweg längs zur Fahrbahn geparkter Pkw setzte am Dienstagmorgen seine Fahrt fort und fuhr in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah der Fahrer einen ankommenden Pkw, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch die hohen Energiekräfte wurde der einfahrende Pkw an einen anderen geparkten, dritten beteiligten Pkw geschoben. An allen Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

