Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fensterscheibe eingeworfen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Dienstag (30.04.2024) warfen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe in einem Baumarkt in der Reichenberger Straße ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell