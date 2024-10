Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: A 21/Wankendorf - Fahrzeug wird während der Fahrt auf der Autobahn durch noch nicht abschließend geklärte Ursache beschädigt -Polizei bittet um Zeugenhinweise-

Wankendorf/A 21 (ots)

Am vergangenen Samstag (28.09.2024) wurde um 15.50 Uhr ein Pkw-Ford-Transit mit Steinfurter Kennzeichen (ST) auf der BAB 21 in Fahrtrichtung Hamburg während der Fahrt beschädigt.

Der Anzeigende befuhr die BAB 21 in Fahrtrichtung Hamburg. Als man die Abfahrt Wankendorf gerade passiert hatte, knallte es plötzlich und die Heckscheibe war zersplittert. Der Fahrer hielt sofort auf dem Seitenstreifen und stellte ein kleines kreisrundes Loch in der Heckscheibe fest.

Bei der späteren Begutachtung durch die Polizei konnten die Beamten noch ein ca. 3 mm großes Loch feststellen, bevor die Heckscheibe dann völlig zersplitterte. Bei der Absuche innerhalb des Fahrzeuges wurde kein Projektil gefunden. Es fand sich im Kofferraum jedoch ein Kratzer, der auf das Eindringen eines kleinen Projektils hindeuten könnte. Worum genau es sich dabei gehandelt haben könnte, ist noch nicht bekannt.

Bei dem Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier in Bad Segeberg ermittelt man nun wegen einer Sachbeschädigung und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Dort erhofft man sich Zeugenhinweise von Personen, die an der Anschlussstelle Wankendorf verdächtige Feststellungen zur Tatzeit getroffen haben. Hinweise können unter der Rufnummer 04551-8843440 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell