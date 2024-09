Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Wohnungseinbruch

Arnstadt (ots)

Im Zeitraum vom 25.08.2024 bis zum 31.08.2024 drangen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses Am Fürstenberg ein. Sie beschädigten die Wohnungseingangstür und verursachten somit Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Einbrecher verließen den Tatort ohne Beutegut. Zeugenhinweise nimmt die PI Arnstadt/ Ilmenau unter 03677-601124 unter Angabe der Bezugsnummer 0227067/2024 entgegen. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell