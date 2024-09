LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gotha (ots) - Gestern Vormittag stellte eine 42-Jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Arndtstraße fest, dass in ihren Keller eingebrochen wurde. Es wurden diverse Lebensmittel und Getränke im Gesamtwert von circa 100 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha unter 03621-781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0227591/20024 entgegen. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

