Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Zeugen gesucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 14.07.2024 gegen 01:15 Uhr meldete ein Pkw-Fahrer hiesiger Dienststelle einen Toyota Yaris in der Benderstraße in Frankenthal, welcher Schlangenlinien mit einer auffallend geringen Geschwindigkeit fahre. Der meldende Pkw-Fahrer verfolgte das betreffende Fahrzeug bis in die Mahlastraße, wobei der Toyota regelmäßig die Mittellinie überfahren und noch in der Benderstraße über einen Fußgängerüberweg gefahren sein soll. Möglicherweise wurde dabei zwei namentlich nicht bekannte Fußgänger gefährdet. Der Toyota Yaris konnte durch die Streifenwagenbesatzung in der Mahlastraße festgestellt werden. Um die Weiterfahrt zu unterbinden, sollte der Toyota durch den Streifenwagen ausgebremst und zum Stillstand veranlasst werden. Hierbei fuhr der Toyota-Fahrer auf den Streifenwagen auf. Hierbei wurden beide Fahrzeuge leicht beschädigt. Der 74-jährige Fahrzeugführer aus Frankenthal wurde anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei deutlicher Atemalkohol, sowie deutliche alkoholbedingte Auf- und Ausfallerscheinungen festgestellt werden konnte. Bei dem Fahrer kann eine Atemalkoholkonzentration von 3,4 Promille festgestellt werden. Zwecks medizinischer Abklärung und Entnahme einer Blutprobe wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Sein Führerschein sowie sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Im Rahmen der Kollision wurde niemand verletzt. Hinsichtlich des zuvor gezeigten Fahrverhaltens werden dringend Zeugen gesucht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

