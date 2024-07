Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung und Diebstahl an Fahrzeug

Altrip (ots)

An einem in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten BMW wurden in der Nacht auf Freitag (12.07.2024) der rechte Außenspiegel, sowie der Heckscheibenwischer abgerissen und auf den Boden geworfen. Zudem wurde eines der Kennzeichen vom Fahrzeug entwendet. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas Ungewöhnliches wahrgenommen und kann Angaben machen? Hinweise bitte an Telefonnummer 06235-4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

