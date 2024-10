POL-SE: Kisdorferwohld - Pferdeanhänger verliert Fahrzeugteil -entgegenkommender Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots) - In der Nacht von Montag (30.09.2024) auf Dienstag (01.10.2024) ist es in Norderstedt zu gleich zwei Kraftfahrzeugdiebstählen gekommen. Die Kriminalpolizei hofft auch Zeugenhinweise. Eine Tat ereignete sich zwischen 20.00 Uhr und 04.30 Uhr in der Straße 'Am Böhmerwald'. Ein schwarzer Jeep Grand Cherokee mit Segeberger Kennzeichen, der auf dem ...

