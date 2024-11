Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck + Trickdieb greift in Geldbörse + Beim Geldwechsel bestohlen +

Solms: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr beschädigten Einbrecher am Donnerstag (14.11.2024) ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Lahnstraße in Burgsolms. Die Täter stiegen durch das Fenster in das Wohnhaus ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Trickdieb greift in Geldbörse

Ein 84-jähriger Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis hob am Donnerstag (14.11.2024) mehrere hundert Euro in Scheinen bei der Sparkasse in Dillenburg ab. Als er wieder in sein Fahrzeug stieg, das vor der Sparkasse am Straßenrand der Straße "Untertor" geparkt war, trat ein Mann zu ihm. Noch bevor der 84-Jährige die Fahrertür schließen konnte, legte der Unbekannte dem Herrn ein Zwei-Euro-Stück auf den Oberschenkel und bat um einen Geldwechsel für den Parkscheinautomaten. Als der 84-Jährige seine Geldbörse aus der Hosentasche holte, griff der Unbekannte in das Münzgeldfach und wühlte darin herum. Er zählte mehrere Cent-Stücke, bis er insgesamt einen Euro hatte. Danach ging er vom Fahrzeug weg. Kurze Zeit später bemerkte der 84-Jährige, dass die gerade abgehobenen Geldscheine in seiner Geldbörse fehlten. Zu dem Unbekannten ist bislang lediglich bekannt, dass er Deutsch mit Akzent sprach und vermutlich in Begleitung einer Frau war. Die Kriminalpolizei fragt daher: Wer hat den Vorfall gegen 11:15 Uhr vor der Sparkasse in Dillenburg beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen, die sich am Donnerstagvormittag im Bereich der Sparkasse länger aufgehalten haben? Hinweise nimmt die Polizei in Dillenburg telefonisch unter 02771 9070 entgegen.

Herborn: Beim Geldwechsel bestohlen

Auf dem Hintersandparkplatz in Höhe des Hexenturms in Herborn sprach ein unbekannter Mann eine 69-jährige Herbornerin an. Er bat darum, Kleingeld zu wechseln. Die Frau kam der Bitte nach und steckte nach dem Geldwechsel ihre Geldbörse wieder weg. Kurz danach sprach der Unbekannte sie erneut an und bat um ein 20 Cent- und ein 10 Cent-Stück. Die Herbornerin holte erneut die Geldbörse heraus und wechselte die geforderten Münzen gegen ein 50 Cent-Stück. Während dieses Geldwechsels gelang es dem Mann unbemerkt sämtliche Geldscheine aus dem Portemonnaie der 69-Jährigen zu nehmen. Eine Stunde später stellte diese den Diebstahl des Geldes fest. Der Trickdieb wird als circa 40 Jahre alt, etwa 185 cm groß, mit schwarzen kurzen Haaren, dunklen Augen und einem dunkleren Teint beschrieben. Er habe eine schwarze Jeans sowie eine schwarze Jacke getragen, eine gepflegte Erscheinung gehabt und akzentfrei Deutsch gesprochen. Zeugen der Tat werden gebeten sich an die Polizei in Herborn zu wenden (Tel.: 02772 47050).

