Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche Radfahrerin verunfallt an Fußgängerüberweg

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Ford auf der Schwabenheimer Straße in Dossenheim in Richtung Ortsausgang. Um kurz vor 15 Uhr erreichte er einen Fußgängerüberweg. Zeitgleich überquerte eine 14-Jährige auf ihrem Fahrrad den Zebrastreifen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand legte der Autofahrer noch eine Vollbremsung hin, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Jugendliche prallte mit ihrem Kopf zunächst gegen die Windschutzscheibe, wurde dann aber auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Glücklicherweise verletzte sie sich trotz fehlenden Helms nur leicht. Sie kam aber für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

